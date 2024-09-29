Uğur Yılmaz TBMM Kupası\'nı Kazandı

Spor

Binicilikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kupası'nı, "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz kazandı.

Başkent Binicilik Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası sahibini buldu.

Tek kategoride yapılan 145 santimetre engel atlama yarışmasında Uğur Yılmaz, "Goldplay" isimli atıyla birinci oldu.

Uğur Yılmaz, dün koşulan Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı da kazanmıştı.

TBMM Kupası'nda ikinciliği, "Drossel Topas" isimli atıyla mücadele eden Burak Kormaz elde etti. Osman Şen, "Libas Captain Van Overis Z" adlı atıyla üçüncü, "Karnet" isimli atıyla ise dördüncü sırayı aldı.

Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.