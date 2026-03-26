Uğurcan Çakır\'a protesto hazırlığı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor taraftarı, Galatasaray ile oynanacak maç öncesi eski oyuncuları Uğurcan Çakır için harekete geçti. Hazırlığa başlayan bordo-mavili taraftarların, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ı sahte dolarlarla protesto etmeye hazırlandığı öğrenildi.
Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi kuzey ve güney kale arkası tribününde satışa çıkan tüm biletler kısa süre içerisinde tükendi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)