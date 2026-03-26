Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı - Son Dakika
Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı

Uğurcan Çakır\'a protesto hazırlığı
26.03.2026 16:55
Uğurcan Çakır\'a protesto hazırlığı
Trabzonspor taraftarı, gelecek hafta sonunda oynanacak Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Uğurcan Çakır'ı protesto etmeye hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

UĞURCAN ÇAKIR'A PROTESTO HAZIRLIĞI

Trabzonspor taraftarı, Galatasaray ile oynanacak maç öncesi eski oyuncuları Uğurcan Çakır için harekete geçti. Hazırlığa başlayan bordo-mavili taraftarların, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ı sahte dolarlarla protesto etmeye hazırlandığı öğrenildi.

KALE ARKASINDAKİ KISA SÜREDE TÜKENDİ

Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi kuzey ve güney kale arkası tribününde satışa çıkan tüm biletler kısa süre içerisinde tükendi.

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı - Son Dakika

    Yorumlar (5)

  • zafer koc zafer koc:
    Sanki bedavaya geldi 30 milyon Euro para kazandırdı kulübe. O paralarla Trabzon transfer yapabildi. Alkışlayıp onure edeceklerine protesto edeceklermiş. İnşallah uğurcan in iyi performansı ile yenilirsiniz 23 0 Yanıtla
  • oktay DENİZ oktay DENİZ:
    Bugün Vodafone park’da da protesto edilmeli-edilecek. 1 14 Yanıtla
    zafer koc zafer koc:
    Neden protesto edilecek anlatırmısın? Bu adam şuan türk milli takımının en formda kalecisi 6 0
  • muammer yıldız muammer yıldız:
    kuyruk acısı yapacak bir şey yokO?O?O? 8 0 Yanıtla
  • ytq6zqdmmw ytq6zqdmmw:
    zoruna gidenin borusuna gitsin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Mossad’dan ABD ve İsrail’in hayallerini yıkacak İran raporu Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu
Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı
Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı
İran: ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını vurduk İran: ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını vurduk

16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:42
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:14
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 17:27:50. #7.12#
SON DAKİKA: Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı - Son Dakika
