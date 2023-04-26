Ronaldo'nun takımı Al Nassr'dan Uğurcan Çakır hamlesi!

Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır'ın sürpriz talipleri var. Milli eldiven, önümüzdeki sezon Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olabilir.

AL NASSR TALİP OLDU

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Uğurcan Çakır ile ilgilenen kulüpler arasında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr var. Milli eldivenin durumunu ayrıca Monaco, Zenit, Nottingham Forest ve Sheffield United da yakından takip ediyor.

UĞURCAN'IN KARNESİ

Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor formasıyla 39 resmi maça çıktı. Milli eldiven kalesinde 56 gol görürken, 16 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.