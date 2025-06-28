Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Önündeki kupa dikkat çekti - Son Dakika
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Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Önündeki kupa dikkat çekti

Uğurcan Çakır\'dan flaş paylaşım! Önündeki kupa dikkat çekti
28.06.2025 14:30
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Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın ''İstanbul'dan teklif yok, Fenerbahçe'ye gitmek istese de satmam'' açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Uğurcan ise Süper Lig kupasıyla olan bir fotoğrafını paylaşarak transfer iddialarına yanıt verdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takım kaptanı Uğurcan Çakır'la ilgili son dönemlerde medyada yer alan transfer iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

"GİTMEK İSTERSE DE VERMEM"

Başkan Doğan, "Uğurcan Çakır'a İstanbul'dan bir teklif yok. Olursa Uğurcan gitmez, gitmek isterse de vermem. Uğurcan, bir Avrupa hayali olduğunu sezon sonunda söyledi. Yurt dışında bazı takımlarla görüştüğünü iletti. Ben de kendisine Trabzonspor'u ve kendisini mutlu eden bir teklif olursa yardımcı olacağımızın sözünü verdik. Diğer takımlara da ayıp. Türkiye'den hiçbir takım Uğurcan ile ilgili teklif yapmadı." ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır'dan da bir paylaşım geldi. Tecrübeli file bekçisi, sosyal medya hesabından Süper Lig kupasıyla olan pozunu yayınladı.

İşte o paylaşım;

Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Önündeki kupa dikkat çekti

Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır, Sosyal Medya, Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbul, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Önündeki kupa dikkat çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ziya Dinç:
    kendi kendinize gelin güvey oldunuz bu adam deyil FB kalamıştaki slt yapının önünden bile gecemez 0 0 Yanıtla
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