Uğurcan Çakır\'dan flaş paylaşım! Önündeki kupa dikkat çekti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takım kaptanı Uğurcan Çakır'la ilgili son dönemlerde medyada yer alan transfer iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

"GİTMEK İSTERSE DE VERMEM"

Başkan Doğan, "Uğurcan Çakır'a İstanbul'dan bir teklif yok. Olursa Uğurcan gitmez, gitmek isterse de vermem. Uğurcan, bir Avrupa hayali olduğunu sezon sonunda söyledi. Yurt dışında bazı takımlarla görüştüğünü iletti. Ben de kendisine Trabzonspor'u ve kendisini mutlu eden bir teklif olursa yardımcı olacağımızın sözünü verdik. Diğer takımlara da ayıp. Türkiye'den hiçbir takım Uğurcan ile ilgili teklif yapmadı." ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır'dan da bir paylaşım geldi. Tecrübeli file bekçisi, sosyal medya hesabından Süper Lig kupasıyla olan pozunu yayınladı.

İşte o paylaşım;