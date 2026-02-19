Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim

Uğurcan Çakır\'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim
19.02.2026 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uğurcan Çakır ile rekabet edebilecek bir kaleci arayan Galatasaray, Konyaspor forması giyen Deniz Ertaş transferi için oyuncu ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılılar, oyuncu tarafı ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, yeni sezonda Uğurcan Çakır ile rekabet edebilecek kaleciyi Konya'da buldu.

OYUNCU TARAFI İLE ANLAŞMA BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAM

Uğurcan Çakır'ın arkasında bekleyen Günay Güvenç'e çok sayıda takımdan teklif gelirken, deneyimli kaleci ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu doğrultuda Galatasaray, Konyaspor forması giyen Deniz Ertaş için harekete geçti. Oyuncu tarafı ile görüşen Cimbom, büyük ölçüde anlaşma sağladı.

KONYASPOR'LA DA GÖRÜŞÜLECEK

Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncu ile anlaşmasının ardından kısa süre içerisinde yeşil-beyazlılarla da masaya oturmaya hazırlanıyor.

Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim

SEZON PERFORMANSI

20 yaşındaki kaleci, bu sezon 13 maçta görev yaptı ve kalesinde 17 gol gördü. İki maçta da kalesini gole kapatan genç file bekçisinin Konyaspor ile 1.5 yıl daha sözleşmesi devam ediyor.

TRABZONSPOR'UN DA GÜNDEMİNE GELDİ

Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen Deniz Ertaş, Uğurcan Çakır'ın ayrılığının ardından Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

Uğurcan Çakır, Galatasaray, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:45
Meloni’nin sözleri Macron’u küplere bindirdi: İşine bak
Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
19:20
Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada Son halleri ağızları açık bıraktı
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 23:33:24. #7.11#
SON DAKİKA: Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.