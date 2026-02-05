Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu - Son Dakika
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu

Uğurcan Çakır\'ın jölesiz saçları olay oldu
05.02.2026 15:55
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, bu kez performansıyla değil, jölesiz saçlarıyla gündeme oturdu. Alışılmış jöleli saç stili dışında kameralara yansıyan görüntüsü, futbolseverler arasında farklı tepkilere neden oldu. Birçok kullanıcı, esprili yorumlarla Uğurcan'ın saç stilini konuştu.

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, bu kez performansıyla değil, jölesiz saçlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, kullanıcıların yorumları dikkat çekti.

YORUM YAĞMURU

Uğurcan Çakır'ın alışılmış jöleli saç stili dışında kameralara yansıyan görüntüsü, futbolseverler arasında farklı tepkilere neden oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı, "Jöle sürmeyince cidden herhangi bir adam oluyor" şeklindeki yorumlarla esprili paylaşımlar yaptı.

Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı taraftarlar Uğurcan'ın doğal halini samimi bulurken, bazıları ise yıldız kalecinin klasik imajının daha karizmatik olduğunu savundu. Kısa sürede binlerce etkileşim alan görüntüler, futbolcuların saha dışı detaylarının da ne kadar ilgi gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Uğurcan Çakır, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
