Uğurcan Çakır\'ın jölesiz saçları olay oldu

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, bu kez performansıyla değil, jölesiz saçlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, kullanıcıların yorumları dikkat çekti.

YORUM YAĞMURU

Uğurcan Çakır'ın alışılmış jöleli saç stili dışında kameralara yansıyan görüntüsü, futbolseverler arasında farklı tepkilere neden oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı, "Jöle sürmeyince cidden herhangi bir adam oluyor" şeklindeki yorumlarla esprili paylaşımlar yaptı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı taraftarlar Uğurcan'ın doğal halini samimi bulurken, bazıları ise yıldız kalecinin klasik imajının daha karizmatik olduğunu savundu. Kısa sürede binlerce etkileşim alan görüntüler, futbolcuların saha dışı detaylarının da ne kadar ilgi gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.