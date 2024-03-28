Uğurcan Yazğılı, Konyaspor\'un efsaneleri arasına adını yazdırmak istiyor

Spor

Konyaspor'un 25 yaşındaki stoperi Uğurcan Yazğılı, performansını artırarak takımına daha fazla katkı sağlamak istediğini ve Konyaspor'un efsaneleri arasına adını yazdırmayı hedeflediğini söyledi.

Konyaspor'a, 2021-2022 sezonunda Adanaspor'dan transfer olan Uğurcan Yazğılı, çok çalıştığını ve takımına daha da katkı vermek istediğini belirtti. İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Yazğılı, bu sezon zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, "Yaşadığımız şansızlıklar var. Kötü gidişatımız vardı, onu pozitife çevirdik. Yeni hocamız ile iyi bir ivme yakaladık. Son zamanlarda performansımızın da arttığının farkındayız ama bunun yetmeyeceğinin de farkındayız. Daha da üstüne çıkmamız gerekiyor. Son haftalarda şanssız şekilde puanlar bıraktık. Kazanabileceğimiz maçları berabere bitirdik. Özellikle iç sahada taraftarımızın desteği ile taraftarlarımıza daha farklı bir Konyaspor izletmeye başladık. Taraftarlarımızın desteği ile bizim de performansımız arttı. Önümüzde Trabzon maçı var. Yine taraftarlarımızın desteği ile galip gelerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyoruz. Bu sezonu en iyi şekilde, en iyi yerde bitirip inşallah Konyaspor'u önümüzdeki sezon hak ettiği yerlere, Avrupa'ya götürme hedefinde olacağız" şeklinde konuştu.

"Hocaların hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalıştım"

Yeşil-beyazlı ekibin bu sezon 3 hoca değişikliğine gittiğini hatırlatan 25 yaşındaki stoper, "Bu sezon 3 farklı hoca ile çalıştım. Hocaların hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Onlar bana sahada nerede görev verirlerse de çıkıp elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Performansımı artırmak istiyorum, daha da üstüne çıkmak istiyorum. Çünkü takımıma katkı sağlamak istiyorum. Takımıma katkı verebilirsem daha fazla mutlu oluyorum ve kendimi daha rahat hissediyorum. İnşallah performansımı artırırım ve uzun yıllar takımıma destek olmak için her şeyimi veririm" diye konuştu.

"Konyaspor'da unutamadığım maç olarak Avrupa maçını diyebilirim"

Genç stoper Uğurcan Yazğılı, Konyaspor'da unutamadığı ve 'öyle bitmeseydi' dediği Vaduz maçını anlattı. Yazğılı, "Konyaspor'da unutamadığım maç olarak Avrupa maçını diyebilirim. Orada bir talihsizlik yaşadım. Ama o gün o şartlar altında o zeminde benim yerimde başka biri olsa belki de aynı şekilde olacaktı. Çünkü oradaki hatanın sadece benim hatam olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki hatalarımızdan ders çıkarıp performansımı yükseğe çekebilmek için düşündüm. Burada gerçekten inanılmaz derece çok çalıştım. Bu sene de çalışmalarımın karşılığını bir nebze de olsa almaya başladım. Çalışmalarımı devam ettirip inşallah performansımı en üst seviyeye çıkarmak istiyorum" cümlelerine yer verdi.

"Konyaspor gerçekten Türkiye liginde ilk 5'te olan bir takım"

Başarılı futbolcu, adını Konyaspor'un efsaneleri arasına yazdırmak istediğini de dile getirerek, "Konyaspor'un efsaneleri arasına adımı yazdırmak inşallah bana da nasip olur. Çünkü Konyaspor gerçekten Türkiye liginde ilk 5'te olan bir takım. Çünkü Anadolu'nun en büyük takımı ve tarihi de başarılar ile dolu. Her sene hedefi olan bir takım. Ligimizde de görüyoruz. Çok fazla hedefi olmayan takım oluyor ama Konyaspor her zaman hedefi olan bir takım oldu. Şehri, tesisi, camiası ve taraftarı ile başarıyı, Avrupa'yı, şampiyonlukları, kupaları hak eden bir takım. İnşallah ben de burada uzun yıllar oynayıp efsaneler arasına girersem ne mutlu bana" dedi.

Milli takım formasını giymenin en büyük hedefi olduğunu sözlerine ekleyen Uğurcan Yazğılı, "Milli takım her Türk gencinin hayalidir. Benim de hayalim. İnşallah bana da nasip olur milli formayı giymek. Tabii ki benim de hedefim A Milli Takım'da forma giymek" açıklamasını yaptı.

"Etli ekmeği seviyorum"

Uğurcan, Konya'nın havasına zor alıştığını ama yemeklerini çok sevdiğini de söyleyerek, "Aslen Şanlıurfalıyım ama Diyarbakır'da yaşıyoruz. Diyarbakır ve Şanlıurfa da gerçekten çok sıcak. Konya'ya ilk geldiğimde, ilk sezon özellikle inanılmaz derece zorlanmıştım. -15, -20 dereceleri gördüm. Geçen sene de fena değildi ama bu sene iklim güzel geçti, kar 1 kere yağdı. Ama şehri, Konya'yı çok seviyorum. Hava konusunda sadece kışları biraz sıkıntı, onu da bu sene fazla yaşamadık. Bu sene biraz rahattım. Konya'nın yemekleri çok güzel, seviyorum. Etli ekmeği de seviyorum. Öyle çok da yemiyorum. 1 porsiyon benim için yeterli oluyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Konyaspor'un oynadığı 30 maçın 28'inde forma giyen 25 yaşındaki stoper, takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. - KONYA