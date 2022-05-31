Uğurlu Işık kupayı kaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Uğurlu Işık kupayı kaptı

31.05.2022 13:00
Uğurlu Işık kupayı kaptı

Uğur Okulları Düzce Kampüsü 11. sınıf öğrencisi Mecit Taha Işık, İzmir'de düzenlenen Türkiye Bitci Pist Şampiyonasında derece yaparak kupasını aldı.

Uğur Okulları Düzce Kampüsü 11. sınıf öğrencisi Mecit Taha Işık, İzmir'de düzenlenen Türkiye Bitci Pist Şampiyonasında derece yaparak kupasını aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Bitci Pist Şampiyonasının 1. Ayak Yarışları İzmir Ülkü Park Pist'te yapıldı. Sezonun açılış yarışına ülkenin dört bir yanından sporcular katıldı. Uğur Okulları Düzce Kampüsü 11. sınıf öğrencisi Mecit Taha Işık, 1. Ayar 125 SP Grubu Racing yarışlarında dereceye girdi.

Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi'nin kurucusu Gökhan Sarıgül, Işık'ın başarısının kendilerini gururlandırdığı belirterek "Öğrencimiz Mecit Taha Işık bizleri gururlandırmıştır. Öğrencimizi ve değerli ailesini tebrik ediyoruz" dedi. - DÜZCE

Uğurlu Işık kupayı kaptı
Uğurlu Işık kupayı kaptı
Uğurlu Işık kupayı kaptı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İzmir'de Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin anlatıldığı resim sergisi açıldı İzmir'de Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin anlatıldığı resim sergisi açıldı Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: İHA

Türkiye, Düzce, İzmir, TMF, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurlu Işık kupayı kaptı - Son Dakika


Son Dakika
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
13:01 İngiltere'de dehşete düşüren olay! Spermleriyle 15 kadını hamile bırakan adamın sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıktı
12:48 Galatasaray, Bayern Münih'in eski futbolcusu Javi Martinez için harekete geçti!
12:42 3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışmada sona gelindi! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
12:37 CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi!
12:33 Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:34 Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, sosyal medyadan açıkladı: Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 13:17:01. #1.13#
SON DAKİKA: Uğurlu Işık kupayı kaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement