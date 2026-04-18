Uğurlu: Lig de Kalacağımıza İnanıyorum

18.04.2026 00:22
Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Konyaspor yenilgisinin ardından ligde kalacaklarına inandığını belirtti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Konyaspor mağlubiyetini ardından, "Bizim için çok kolay değil ancak biz ilk günden beridir söylediğimiz gibi biz ligde kalacağımıza inanıyoruz. Oyuncularımız ve taraftarlarımıza inanıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Öncelikle bizim için çok zor bir maç olacağını biliyordum. Sonuç olarak ligin en iyi futbolcularına sahip bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Hazırlıklarımızı da ona göre yaptık. İlk 5-6 dakika sonrasında birebir eşleşmeleri tam saha olarak stoperleri öne çıkararak birebir eşleşme kazanacağımız toplar sonrası ikinci ve üçüncü bölge tam varyasyonuyla sonuca gitmek istedik. İlk yarı bizde bir yada iki pozisyona girdik anca ikinci yarı biraz daha iyi başladığımızı söyleyebilirim. Özellikle ilk 15 dakika sonra elimize geldiği ilk topta savunma arkasında yapılan koşu merkez orta saha arkasına yaptığı koşu ile gol yedik. Sonra yaptığımız oyuncu değişikliğiyle o noktada yoğunlaştık. Orada daha kalabalık şekilde gitmek istedik. Daha sonra 6-7 oyuncuyla da o bölgede kalmak istedik. Bu tip sonuçlarda bu gibi sorunları zaman zaman yaşıyoruz. Bugün de olanlardan bir tanesi buydu. Şu an önümüzde 4 maç kaldı. Bizim için çok kolay değil ancak biz ilk günden beridir söylediğimiz gibi biz ligde kalacağımıza inanıyoruz. Oyuncularımız ve taraftarlarımıza inanıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

