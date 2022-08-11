Slovacko-Fenerbahçe

UHERSKE UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile Fenerbahçe arasında yapılacak rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Kaynak: AA

Serdar Dursun, Fenerbahçe, Karadağ, Spor, Son Dakika

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