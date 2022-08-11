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Slovacko-Fenerbahçe

11.08.2022 19:10
Slovacko-Fenerbahçe

UHERSKE UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile Fenerbahçe arasında yapılacak rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava ValentyHakemler: Nikola Dabanovic, Milovan Djukic, Vladan Todorovic (Karadağ)Slovacko: ???????Nguyen,...

UHERSKE UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile Fenerbahçe arasında yapılacak rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty

Hakemler: Nikola Dabanovic, Milovan Djukic, Vladan Todorovic (Karadağ)

Slovacko: ???????Nguyen, Tomic, Simko, Kadlec, Doski, Danicek, Travnik, Levin, Petrzela, Holzer, Sasinka

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Lemos, Luan Peres, Szalai, İsmail Yüksek, Crespo, Rossi, Arda Güler, Bruma, Serdar Dursun

YORUMLAR
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Temsilcimiz Arda Güler ve Lemos ile maça başlıyor! Slovacko-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı Temsilcimiz Arda Güler ve Lemos ile maça başlıyor! Slovacko-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı Ümraniyespor: 3-3 Ümraniyespor: 3-3
Kaynak: AA

Serdar Dursun, Fenerbahçe, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Slovacko-Fenerbahçe - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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