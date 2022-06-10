UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı - Son Dakika
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UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı

10.06.2022 18:58
UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı

Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Ankara'da düzenlediği Dünya Kupası 4. Etabı'nda, milli sporcu Buğra Ünal, toplam 1170 puan ile finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Ankara'da düzenlediği Dünya Kupası 4. Etabı'nda, milli sporcu Buğra Ünal, toplam 1170 puan ile finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda bugün 36 sporcunun katılımıyla erkekler kategorisi yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.

Erkekler B grubu müsabakalarında yarışan Buğra Ünal, yüzme, eskrim, laser run etaplarından toplam 1170 puan alarak yarın yapılacak finale kalmayı başardı.

Dünya Kupası 4. Etabı'nda yarın kadın ve erkekler finali yapılacak. Pazar günü yapılacak karışık bayrak yarışında da Türkiye'yi İlke Özyüksel-Buğra Ünal çifti temsil edecek.

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Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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