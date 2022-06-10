Dünya Kupası 4. Etabı'nda yarın kadın ve erkekler finali yapılacak. Pazar günü yapılacak karışık bayrak yarışında da Türkiye'yi İlke Özyüksel-Buğra Ünal çifti temsil edecek.

Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.