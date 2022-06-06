UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü etap yarışları yarın Ankara'da başlıyor - Son Dakika
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UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü etap yarışları yarın Ankara'da başlıyor

06.06.2022 11:36
UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü etap yarışları yarın Ankara'da başlıyor

Türkiye'de ilk kez beşli branşta organize edilecek olan UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü etap yarışları yarın Ankara'da başlıyor.

Türkiye'de ilk kez beşli branşta organize edilecek olan UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü etap yarışları yarın Ankara'da başlıyor.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan (TMPF) yapılan açıklamaya göre Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) iş birliği ile yapılacak Dünya Kupası 4'üncü etap yarışları, Ankara Atlı Spor Kulübü ve Orman Genel Müdürlüğü Sait Zarifoğlu Spor Tesisi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 12'si kadın 24 sporcuyla temsil edileceği yarışlara 30 ülkeden 136 sporcu katılacak.

Organizasyon 12 Haziran Pazar günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü etap yarışları yarın Ankara'da başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü etap yarışları yarın Ankara'da başlıyor - Son Dakika
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