Ukrayna'dan gelen 12 altyapı futbolcusu Kayserispor tesislerinde antrenmana çıktı - Son Dakika
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Ukrayna'dan gelen 12 altyapı futbolcusu Kayserispor tesislerinde antrenmana çıktı

01.04.2022 16:00
Ukrayna'dan gelen 12 altyapı futbolcusu Kayserispor tesislerinde antrenmana çıktı

Ukrayna'dan gelen 12 altyapı futbolcusu, Kayserispor tesislerinde ilk antrenmanına çıktı.

Ukrayna'dan gelen 12 altyapı futbolcusu, Kayserispor tesislerinde ilk antrenmanına çıktı.

Ukrayna'nın Liviv kentinden gelen 12 futbolcu, Kayserispor tesislerinde Kayserispor Akademi Antrenörleri nezaretinde ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanı takip eden Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, futbolcularu çiçekle karşılayarak 'hoşgeldiniz' dedi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Gözbaşı. "Hiç kimsenin tasvip etmediği bir savaş yaşanıyor. Bu çocuklar da annesiz, babasız, buraya geldiler. Bundan sonra bu çocuklar misafirimiz. Kulüpler Birliği Vakfı bir organizasyon yaptı. 5 kulüp çocuklara sahip çıktı. Bu savaş ne kadar sürecek bilmiyoruz, ama inşallah en kısa zamanda biter. İhtiyaç olduğu sürece çocuklarımıza kapılarımızı açtık. Bu çocuklar bize emanet. Bizim de başımıza gelebilirdi. Biz kulüp olarak elimizden geldiği kadarıyla sahip çıkacağız. Bu konuda şehirden destek bekliyoruz. Bunlar tabi ki kulübümüzün misafiri ancak şehrimize emanet" dedi.

"Ben de bir anneyim"

Savaşın bir an evvel bitmesi temennisinde bulunan Başkan Gözbaşı, "İnşallah bu savaş çabuk biter ve evlerine dönerler. Ben de bir anneyim; annesiz, babasız bilmedikleri bir yere geldiler. Üzülüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Ukrayna'dan gelen 12 altyapı futbolcusu Kayserispor tesislerinde antrenmana çıktı
Ukrayna'dan gelen 12 altyapı futbolcusu Kayserispor tesislerinde antrenmana çıktı
Ukrayna'dan gelen 12 altyapı futbolcusu Kayserispor tesislerinde antrenmana çıktı

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Berna Gözbaşı, Kayserispor, Ukrayna, Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ukrayna'dan gelen 12 altyapı futbolcusu Kayserispor tesislerinde antrenmana çıktı - Son Dakika


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