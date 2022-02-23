Ukrayna İspanya maçı güvenlik nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Ukrayna ile İspanya arasında Kiev'de oynanması planlanan 2023 Dünya Kupası Eleme maçının güvenlik nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ile İspanya arasında 27 Şubat Pazar günü oynanması planlanan 4. hafta karşılaşması öncesi FIBA, kapsamlı bir değerlendirmenin ardından güvenlik endişesi gerekçesiyle maçın ertelendiğini açıkladı. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda ilk iki maçını kazanan İspanya, bir galibiyete sahip Ukrayna'yı üçüncü hafta maçında 24 Şubat Perşembe günü Cordoba kentinde ağırlayacak.

Açıklamada, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nin başlangıçta planlandığı gibi diğer grupların maçlarını etkilemeyeceği, buna İspanya ile Ukrayna arasında, 24 Şubat Perşembe günü Cordoba'da gerçekleşecek olan İspanya'nın ev sahibi olduğu 3. karşılaşmanın da dahil olduğu ifade edildi. - İSTANBUL