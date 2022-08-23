Savaşın sürdüğü Ukrayna'da futbol ligi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Savaşın sürdüğü Ukrayna'da futbol ligi başladı

23.08.2022 18:34
Savaşın sürdüğü Ukrayna'da futbol ligi başladı

Ukrayna Premier Futbol Ligi, Rusya'nın ülkeye askeri müdahalesi nedeniyle bomba sığınakları hazırlanmış stadyumlarda, 6 ay sonra seyircisiz olarak yeniden başladı.

Ukrayna Premier Futbol Ligi, Rusya'nın ülkeye askeri müdahalesi nedeniyle bomba sığınakları hazırlanmış stadyumlarda, 6 ay sonra seyircisiz olarak yeniden başladı.

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş nedeniyle maçlar bu süreçte sadece Kiev'de ve daha güvenilir olan ülkenin batısında seyircisiz olarak oynanacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 24 Ağustos'taki Ukrayna Bağımsızlık Günü'nün yıl dönümü öncesi ülkede moral yükseltmek için futbolun geri dönüşünü teşvik ediyordu.

Ukrayna ligindeki sezonun ilk maçı ise başkent Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Shakhtar Donetsk ile Metalist Kharkiv arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Rusya, 2021-22 futbol sezonunun ikinci yarısının başlamasının planlandığı tarihten bir gün önce, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı savaş başlatmıştı.

YORUMLAR
500
ABD, Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıklayacak ABD, Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıklayacak '23 Ağustos Bayrak Günü' savaşın gölgesinde kutlandı '23 Ağustos Bayrak Günü' savaşın gölgesinde kutlandı Kırım Platformu Liderler Zirvesi'nde dünya liderleri Kırım'ın ilhakına karşı çıktı Kırım Platformu Liderler Zirvesi'nde dünya liderleri Kırım'ın ilhakına karşı çıktı
Kaynak: AA

Ukrayna, Futbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Savaşın sürdüğü Ukrayna'da futbol ligi başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:57 ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı!
22:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
21:28 Darbeyle başa gelmişti! Süresi dolan Tayland Başbakanı görevi bırakmayınca protestolar başladı
21:09 Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı
21:03 4 bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:35 Su kayağı yapan kadınların fotoğrafını çekerken yakalandılar! O şahıslar kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 23:44:37. #1.12#
SON DAKİKA: Savaşın sürdüğü Ukrayna'da futbol ligi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement