Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş nedeniyle maçlar bu süreçte sadece Kiev 'de ve daha güvenilir olan ülkenin batısında seyircisiz olarak oynanacak.

Kaynak: AA

Ukrayna, Futbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Savaşın sürdüğü Ukrayna'da futbol ligi başladı - Son Dakika

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