Ukraynalı spiker Daria Bondar\'dan Türkiye ve Arda Turan için olay sözler

Geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile yaptığı röportajla Türkiye'de gündem olan Shakhtar Donetsk Medya Direktörü Daria Bondar Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçında da büyük ilgiyle karşılaştı.

Ukraynalı muhabir, karşılaşmanın sonunda Fanatik'e açıklamalarda bulundu. Dario Bondar, Türk taraftarlardan sık sık mesajlar aldığını ifade ederken İstanbul ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Bondar ayrıca yeni teknik direktörleri Arda Turan hakkında övgü dolu sözler kullandı.

''TÜRKİYE'DE BU KADAR POPÜLER OLDUĞUMU BİLMİYORDUM''

Türkiye'de olan popülerliği hakkında konuşan Bondar, "Türkiye'de bu kadar popüler olduğumu bilmiyordum. Çok fazla meslektaşım bunu bana söyledi. Instagramdan çok fazla mesaj alıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı yazıyor. Hepsi bana Beşiktaş'a gel, Türkiye'ye gel, Galatasaray'a gel diyor ama ben Shakhtar'ı gerçekten çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÇILGIN''

Türkiye Ligi'ni zaman zaman takip ettiğini ve Beşiktaş taraftarından etkilendiğini söyleyen Shakhtar Donetsk Medya Direktörü, "Türkiye Ligi'ni bazen takip ediyorum bazen etmiyorum. Shakhtar'da çalışıyorum. Tüm zamanımı bu takım için harcıyorum. Burada atmosfer mükemmel. Beşiktaş taraftarı gerçekten çılgın. Pozitif şeyler söyleyebilirim. Gerçekten şok oldum ama pozitif bir şekilde" açıklamasını yaptı.

''ARDA TURAN İNSAN KALMAYI BAŞARABİLMİŞ''

Arda Turan'dan övgü dolu sözlerle bahseden Ukraynalı muhabir, "Arda Turan takımdaki herkese saygı duyuyor. Çalışanlara da oyunculara da saygı gösteriyor. Konuşuyor, destekliyor ve motive ediyor. O bir efsane ve biz onu seviyoruz. Onunla çalıştığımız için şanslıyız. O herkes için en doğru sözleri bulacaktır. Farklı yollarla herkesi motive edebilir. O çılgın biri. Bazen de agresif. Fakat bize güç veren onun karakteri. Ülkemiz şu anda tam olarak buna ihtiyaç duyuyor. O bir efsane ve çok ünlü biri. Ama öncelikle insan kalmayı başarabilmiş" şeklinde konuştu.