Ukraynalı tenisçiye Adana'dan destek - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalı tenisçiye Adana'dan destek

18.03.2022 10:25
Ukraynalı tenisçiye Adana'dan destek

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen Ukraynalı tenisçiye kapılarını açarak, destek verdi.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) Rusya- Ukrayna savaşından etkilenen Ukraynalı tenisçiye kapılarını açarak, destek verdi.

Ukrayna'nın Odesa şehrinde yaşayan ve savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan 14 yaşındaki Zalevsky Fedor, tenis kariyerini sürdürmek amacıyla arayışa girdi. ATDSK'ya e-posta gönderen Ukraynalı tenisçi, yazısında 6 yaşından bu yana profesyonel tenis oynadığını belirterek, "Ukrayna Tenis Federasyonu'nun bir oyuncusuyum. Savaş yüzünden ailemle birlikte Ukrayna'yı terk etmek zorunda kaldım. Şu anda tenis kariyerime devam etme ve antrenman yapma fırsatım yok. Ailemle birlikte mali açıdan da zor dönemler geçiriyoruz. Tenis antrenmanlarıma devam etmek istiyorum. Çünkü tenis en sevdiğim bir spor ve hayallerim, gelecek planlarım tenise bağlı. İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle sizden kulübünüzde antrenman yapma ve kendimi kanıtlama fırsatı vermenizi rica ediyorum" dedi. E-postada yazılan iletişim bilgisi ile Ukraynalı tenisçiye ulaşan ATDSK yönetimi, sporcuyu kulübe davet etti.

ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, "Savaşın en büyük mağdurları çocuklar, kadınlar, yaşlılar oluyor. Bize e-posta göndererek ulaşıp, yardım isteyen Ukraynalı tenisçiyle irtibat kurduk, onu kulübümüze davet ettik. Kendisine kapılarımızın sonuna kadar açık olduğunu, uluslararası akademimizde dilediği kadar yer alıp, antrenman yapabileceğini, onu seve seve misafir edebileceğimizi ilettik. Ukraynalı tenisçi, önümüzdeki günlerde Adana'ya gelip, kulübümüzde antrenmanlara başlayacak" diye konuştu. - ADANA

YORUMLAR
500
Rusya, Lviv'deki uçak tamir tesisini vurdu Rusya, Lviv'deki uçak tamir tesisini vurdu Tatile gelip ülkesine dönemedi, gözyaşları arasında yardım istedi Tatile gelip ülkesine dönemedi, gözyaşları arasında yardım istedi

Ukrayna, Rusya, Tenis, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ukraynalı tenisçiye Adana'dan destek - Son Dakika


Son Dakika
10:52 5 bin liradan başlayan Sivas halısı için 5 yıl beklemek zorundaydık! Pandemi nedeniyle duran üretim, siparişleri geciktirdi
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
10:13 Savcıyı bile kandırdılar! Çete üyeleri 200 bin TL dolandırdı
10:12 Karşılaşmaya damga vurdu! Barcelona'nın yıldızı Jordi Alba, İtalyan hakemi sahadan çekilmekle tehdit etti
09:55 Ukrayna'dan ayrılan Türk teknisyen: Ölümü göze alıp mayın tarlasından yürümek zorunda kaldık
10:02 ABD'li Senatör, Putin'e suikast çağrısını yineledi: 1930'larda Hitler'i de birinin öldürmesini isterdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:09:03. #1.11#
SON DAKİKA: Ukraynalı tenisçiye Adana'dan destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement