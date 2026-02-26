Ula'da Bocce Rekor Katılım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ula'da Bocce Rekor Katılım

Ula\'da Bocce Rekor Katılım
26.02.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ula'da bocce branşına ilgi artarak devam ediyor, çocukların en çok tercih ettiği spor haline geldi.

Muğla'nın Ula ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarda, bocce branşı rekor katılım sayısına ulaştı. Dikkat ve strateji gerektiren bu spor, ilçedeki çocukların en çok tercih ettiği branş haline geldi.

Ula Kaymakamlığı koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, ilçedeki spor kültürünü canlandırmaya devam ediyor. Son dönemde açılan kurslar arasında en büyük ilgiyi bocce branşı gördü. Hem kız hem de erkek öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği antrenmanlar, ilçedeki sporcu sayısında gözle görülür bir artış sağladı. Bocce, sadece fiziksel bir aktivite olmanın ötesinde çocuklara kattığı değerlerle öne çıkıyor. Uzmanlar ve antrenörler, bu branşın çocuklarda hedefe en yakın olma mücadelesinin zihinsel disiplini arttırdığını, birlikte hareket etme ve yardımlaşma bilinci geliştirdiğini, sahada sabır, centilmenlik ve fair-play ilkeleri bizzat yaşanarak öğrenildiğini belirtiyor. Çalışmalar, deneyimli antrenör Yasemin Miski eşliğinde, yaş gruplarına özel olarak planlanan programlarla yürütülüyor. Çocukların hem teknik becerilerini hem de sosyal gelişimlerini destekleyen bu antrenmanlar, ailelerden de tam not alıyor. Çocuklarının sporla iç içe büyümesinden memnuniyet duyan veliler, antrenman süreçlerini yakından takip ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Spor, Ula, Son Dakika

Son Dakika Spor Ula'da Bocce Rekor Katılım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı 16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
3 ile kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi 3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları’na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

10:22
Wanda Nara’dan olay hareket Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
10:09
MSÜ Hava Harp Okulu’nda uyuşturucu soruşturması 9 asker gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında
10:06
Ev sahipleri dikkat Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor
Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor
09:49
TFF’nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
09:36
Rusya, İran’a neden yardım etmiyor Putin açık açık söylemiş
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 10:45:26. #7.11#
SON DAKİKA: Ula'da Bocce Rekor Katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.