Uludağ Ultra Trail Koşusu Sonuçlandı - Son Dakika
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Uludağ Ultra Trail Koşusu Sonuçlandı

Uludağ Ultra Trail Koşusu Sonuçlandı
19.07.2026 17:35
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9. Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, farklı parkurlarda 2853 koşucunun katılımıyla gerçekleşti.

Bu sene 9'uncusu gerçekleşen ve 23 farklı ülkeden sporcuların katıldığı Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, ödül töreniyle son buldu.

Uludağ Alan Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Ultra Trail Koşusu'nda 2 bin 853 koşucu, 70, 42, 30, 16 ve 6 kilometrelik parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Uludağ Oteller Bölgesi'nden başlayan yarışta sporcular, Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan ile Bursa'nın birçok bölgesinden geçti.

Ayrıca organizasyon kapsamında bu yıl ilk kez "çocuk koşusu" gerçekleştirildi. Öte yandan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, parkurun belirli noktalarında performans sergiledi.

70 kilometrelik parkuru erkeklerde Mustafa Dağdelen, kadınlarda Beyza Güzel, 42 kilometrelik parkuru erkeklerde Ayhan Çelik, kadınlarda Leyli Coşar, 30 kilometrelik parkuru erkeklerde Halil Yaşın, kadınlarda Slovakyalı Michaela Kucharikova birinci tamamladılar.

16 kilometrelik parkurda erkeklerde Ercan Geleş, kadınlarda Eylül Şenal, 6 kilometrelik parkurda erkeklerde Sefa Özdemir, kadınlarda Veronika Stockem ilk sırada yer aldı.

70 kilometrelik parkurda kadınlar kategorisinde birincilik elde eden Beyza Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona bu yıl 5'inci kez katıldığını söyledi.

Her yıl farklı bir deneyim yaşadığını aktaran Güzel, "Uludağ, Türkiye'de patika yarışlarında gerçekten çok değerli bir yarış. Her sene üstüne koyarak ilerliyor. Küresel bir yarış, bu yüzden değer verilmesi gereken bir yarış." ifadesini kullandı.

70 kilometrelik parkurda erkekler kategorisinde birincilik elde eden Mustafa Dağdelen de organizasyona bu yıl ilk kez katıldığını dile getirdi.

Koşu sporuna 4 yıl önce kilo verme amacıyla başladığını ifade eden Dağdelen, "4 yıl içinde şu an 100-120 kilometre koşacak seviyeye geldim. Her seferinde kendimi geçmek istiyorum. Bir yıl önce aynı koştuğum parkuru geliştirdiğim zaman daha çok motive oluyorum." dedi.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törende ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Uludağ Ultra Trail Koşusu Sonuçlandı - Son Dakika

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