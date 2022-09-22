A Milli Futbol Takımımızda hedef B Ligi! Türkiye-Lüksemburg maçının ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımımızda hedef B Ligi! Türkiye-Lüksemburg maçının ilk 11'ler açıklandı

22.09.2022 20:31

Türkiye, Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Lüksemburg'u konuk ediyor. Fatih Terim Stadı'nda 21.45'te başlayacak mücadelede Almanya'dan Tobias Stieler düdük çalacak. Ay-Yıldızlıların 1 puan alması halinde B Ligi'ne yükselmeyi garantileyeceği müsabakanın ilk 11'leri açıklandı.

Türkiye ile Lüksemburg, Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Grupta 12 puanla lider durumunda bulunan A Milli Takım, bu karşılaşmada 1 puan alması halinde grubu lider bitirmeyi ve B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

EKSİKLER

Ay-yıldızlı ekipte Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ayrıca bir önceki aday kadroda yer alan Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Kaan, Eren, Cengiz, Orkun, Ferdi, Kerem, Enes Ünal, Halil

Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Barreiro, S.Thill, V.Thill, Sanches, Rodrigues, Sinani

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A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkıyor! İşte Türkiye-Lüksemburg maçının muhtemel 11'leri... A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkıyor! İşte Türkiye-Lüksemburg maçının muhtemel 11'leri... SPOR Lüksemburg, Türkiye maçına hazır SPOR Lüksemburg, Türkiye maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımımızda hedef B Ligi! Türkiye-Lüksemburg maçının ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımımızda hedef B Ligi! Türkiye-Lüksemburg maçının ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika
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