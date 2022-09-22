Türkiye ile Lüksemburg, Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Grupta 12 puanla lider durumunda bulunan A Milli Takım, bu karşılaşmada 1 puan alması halinde grubu lider bitirmeyi ve B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.
Ay-yıldızlı ekipte Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ayrıca bir önceki aday kadroda yer alan Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Kaan, Eren, Cengiz, Orkun, Ferdi, Kerem, Enes Ünal, Halil
Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Barreiro, S.Thill, V.Thill, Sanches, Rodrigues, Sinani
Son Dakika › Spor › A Milli Futbol Takımımızda hedef B Ligi! Türkiye-Lüksemburg maçının ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika