Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası "Golden Cup", Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika
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Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası "Golden Cup", Kocaeli'de yapılacak

08.09.2022 23:10
Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası "Golden Cup", Kocaeli'de yapılacak

Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası "Golden Cup", 10 Eylül'de Kocaeli'de düzenlenecek.

Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası "Golden Cup", 10 Eylül'de Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), Avrupa Yüzme Birliği (LEN), Türkiye Yüzme Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize edeceği şampiyona öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Tanıtım toplantısına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Teknik Kurul Üyesi Sabri Bozca, LEN Delegesi Aleksandar Malenko, Macaristan Yüzme Milli Takımı sporcularından Ana Olasz, yüzme il temsilcisi Talha Altuntaş katıldı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Eylül, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası 'Golden Cup', Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası "Golden Cup", Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika
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