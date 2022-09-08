Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), Avrupa Yüzme Birliği (LEN), Türkiye Yüzme Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize edeceği şampiyona öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Eylül, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası 'Golden Cup', Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.