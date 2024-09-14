Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu\'na Yoğun İlgi

Spor

Balıkesir'in dünyaca ünlü turizm merkezi Ayvalık ikinci kez düzenlenen Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu'na ev sahipliği yaptı. Balıkesir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu izinleriyle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu 14 Eylül 2024'te yerli ve yabancı binin üzerinde koşucunun katılımıyla düzenlendi.

Sedoxy Sports Events organizasyonuyla gerçekleşen Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, 14 Eylül 2024 tarihinde 20 ülkeden bin 50 sporcunun katılımıyla koşuldu.

Milli sporcu Üzeyir Söylemez yarı maraton parkur rekorunu kırdı

Erkekler 21Km Yarı maraton parkurunda 1: 15: 40 derecesiyle milli sporcu Üzeyir Söylemez parkur rekoru kırarak birinci olurken kadınlarda Çiğdem Gülgeç 1: 45: 12 derecesiyle finiş bandını ilk göğüsleyen sporcu oldu.

10Km yarışında erkeklerde Keremcan Çelik 35: 01 derecesiyle, kadınlarda ise Burcu Aktaş 42: 14 derecesiyle birinci oldu. 5Km yarışında Ömer Yahya Altay 18: 43 derecesiyle birinci, kadınlarda ise Selin İrem Özdemir 24: 43 derecesiyle birinci oldu.

Genel sıralama şu şekilde:

21K Kadınlar

1. Çiğdem Gülgeç

2. Selin Sevgi

3. Amal Mheddebi

21K Erkekler

1. Üzeyir Söylemez

2. Kerem Baybatur

3. Andrey Oleynik

10K Kadınlar

1. Burcu Aktaş

2. Dilek Güller

3. Şerife Soytürk

10K Erkekler

1. Keremcan Çelik

2. Okan Yumuk

3. Rob Van Pelt

5K Kadınlar

1. Selin İrem Özdemir

2. Ahu Kaya

3. Emine Çınar

5K Erkekler

1. Ömer Yahya Altay

2. Fatih Özcan

3. Erman Erten - BALIKESİR