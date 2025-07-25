Uluslararası Biodermo Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası Trabzon\'da Başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Biodermo Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkeden 24 takımın katılımıyla başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Biodermo Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası başladı. Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde 24-27 Temmuz tarihleri arasında ulusal ve uluslararası sporcuların katılımı ile Yalıncak plajında gerçekleşecek olan organizasyona, Türkiye, Ukrayna, İran, Andora, Hollanda ve Gürcistan'dan 13 erkek ve 11 kadın takımı katılıyor. Müsabakalar ilk iki gün boyunca 09.00-13.00, 16.00-23.00 saatleri arasında düzenlenecek. Turnuvanın üçüncü gününde ise saat 09.00'da yarı final maçları, saat 21.00'da kadın takımlarının, saat 22.00'da da erkek takımlarının final maçları yapılacak. Final maçları Türkiye Voleybol Federasyonu'nun YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Organizasyon ödül töreni ile son bulacak. - TRABZON