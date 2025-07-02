Uluslararası Boks Birliği'nden Yeni Projeler - Son Dakika
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Spor

Uluslararası Boks Birliği'nden Yeni Projeler

02.07.2025 15:35
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IBA, İstanbul'da düzenlediği panelde 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nı Dubai'de gerçekleştireceğini duyurdu.

Uluslararası Boks Birliği (IBA), yeni dönemdeki projelerinden Altın Çağ ile ilgili İstanbul'da panel düzenledi. Panelde, 2025 IBA Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'na, aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinin ev sahipliği yapacağı da açıklandı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA), sporcuların ve antrenörlerin ihtiyaçlarına öncelik vererek spora dahil olan herkes için destekleyici ve dinamik bir ortam oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda IBA, boksun çekiciliğini ve erişilebilirliğini artırmak için tasarlanmış yenilikçi projeler ile boksörlere küresel çapta yeni fırsatlar sağlamayı amaçlayan projeleri İstanbul'da düzenlediği panelde tanıttı. Panelde yaklaşan etkinliklerle ilgili önemli duyurular, Bare-Knuckle boks liginin profesyonel kolu IBA.Pro hakkında güncellemeler, IBA Gym konsepti, Power of Punch disiplini ve IBA Boks Oyunu hakkında bilgiler verildi. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen panele Uluslararası Boks Birliği Başkanı Umar Kremlev, üst düzey yöneticilerden Chris Roberts ve Al Siesta, ünlü boksörlerden Tyson Fury, Zinnat Ferdous ile Terence Crawford ve unutulmaz boksör Muhammed Ali'nin kızı Rasheda Ali katıldı.

Umar Kremlev: "Boks için bir ekosistem oluşturuyoruz"

Panelde ilk olarak konuşan Uluslararası Boks Birliği Başkanı (IBA) Başkanı Umar Kremlev, IBA olarak her zaman boksörlere yardım edeceklerini belirterek, "Çok önemli bir günde bir aradayız. Sporcular için gerekli koşulları sağlamalıyız. Bir anne, oğlunu boksa verdiğinde, çocuğunun geleceğini garanti altına alır. Bunun için bir ekosistem oluşturuyoruz. Farklı projeler düzenliyoruz. Daha önce eldivensiz boks yapılıyordu. Sonra eldivenli boks yapılmaya başlandı. Şimdi çıplak elle yapılan boks yine yükselişte. Bununla ilgili bir organizasyon düzenlemeliyiz. Burada da çok büyük ödüller olacaktır" ifadelerini kullandı.

Boksörlerin IBA için çok önemli olduğunu dile getiren Kremlev, "Biz, boksörlere emir veremeyiz. Onlar için gerekli koşulları ayarlamalıyız. Bizim temel görevimiz bu. Muhammed Ali de böyle davranmıştı. Onun başlattığını sürdürmek istiyoruz. Onun mirasını devam ettirmek istiyoruz. O savaşlara karşıydı. Kendi doğru bildiği şey için mücadele etti. IBA da barış için çaba sarf ediyor. İnsanları birleştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Boks, elit bir spordur"

Son dönemlerde popüler hale gelen eldivensiz boksun önünü açacaklarını vurgulayan Umar Kremlev, şunları kaydetti:

"Boks, elit bir spordur. Eldivensiz boks için kurallar kondu. Sporcuların sağlığını korumayı amaçlıyoruz. Bunun için de yeni kurallar koyabiliriz. IBA, bununla ilgili kurallar koyarak üzerine düşeni yapacak. Bu branştaki organizasyonlara ödül koyacağız. Amatör boks organizasyonları için de yüksek miktarda ödüller belirliyoruz. Sporcuların finansal refahını düşünmek zorundayız. Her sporcunun kendi envanteri olmalı. Biz, adil ve teşvik edici olmalıyız."

Tyson Fury: "Boksun popülerliği kesinlikle artıyor"

Eski profesyonel boksör Tyson Fury de dünya çapındaki boksörlerin ödül için mücadele ettiklerini belirterek, "Uluslararası Boks Birliği'nin projeleri çok güzel. Verilen ödüller de çok güzel. Boksun popülerliği kesinlikle artıyor. Boksun asıl ihtiyacı olan şey yetenek değil. Burası zaten bir yetenek işletmesi. Yeni bir profil oluşturulması gerekiyor. Yeni bir imajın geliştirilmesi lazım" açıklamasında bulundu.

Rasheda Ali: "Uluslararası Boks Birliği'nin çok büyük bir global etkisi var"

Dünyaca ünlü eski boksör Muhammed Ali'nin kızı Rasheda Ali ise babasının her zaman ilham olmayı amaçladığını dile getirerek, "Babam, diğer insanların daha iyi olmasını isterdi. Hepinize gösterdiğiniz sevgi ve saygıdan dolayı teşekkür ediyorum. Hala bir fark oluşturabildiğini görebilse kendisiyle çok gurur duyardı. Uluslararası Boks Birliği'nin çok büyük bir global etkisi var. IBA'nın ve babamın yolu aynı. Uluslararası Boks Birliği, çok güzel bir iş çıkarıyor. İmkanı olmayan gençlere fırsat sunuyorlar. Babamın da istediği buydu. Onun vizyonunu gerçekleştiriyorlar. Babamın amacı, bokstan öteydi. Boks, onun platformu oldu. Bu sayede dünyayı değiştirdi" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca 2025 IBA Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak şehir de açıklandı. 2025 IBA Erkekler Dünya Boks Şampiyonası, aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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