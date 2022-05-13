Uluslararası Boks Birliği'nin olağanüstü seçimli kongresi İstanbul'da başladı - Son Dakika
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Uluslararası Boks Birliği'nin olağanüstü seçimli kongresi İstanbul'da başladı

13.05.2022 10:14
Uluslararası Boks Birliği'nin olağanüstü seçimli kongresi İstanbul'da başladı

Uluslararası Boks Birliği'nin (IBA) olağanüstü seçimli kongresi İstanbul'da başladı.

Uluslararası Boks Birliği'nin (IBA) olağanüstü seçimli kongresi İstanbul'da başladı.

WOW İstanbul Otel'de yapılan kongrenin açılışında, IBA Başkanı Umar Kremlev ve Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Eyüp Gözgeç delegelere hitap etti.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası ve kongrenin organizasyonu için Türkiye Boks Federasyonuna teşekkür ederek sözlerine başlayan Kremlev, bugün yapılması planlanan başkanlık seçiminin yarına ertelendiği söyledi.

Boks Bağımsız Dürüstlük Birimi'ne (BIIU) bağlı Geçici Aday Birimi'nin dün Hollandalı Boris van der Vorst'ün adaylık sürecinde uygunsuzluklar tespit edildiği yönündeki kararını hatırlatan Kremlev, "Onlar da kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıdı. Seçimler bugün değil, yarın yapılacak. Bunun fair-play'e daha uygun olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Eyüp Gözgeç de İstanbul'un Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası ve kongreye en güzel şekilde ev sahipliği yaptığını belirterek, "Dillerimiz, kültürlerimiz, ülkelerimiz farklı ancak boks bizi büyük bir aile yapıyor. Tüm katılımcılara teşekkür ederim." dedi.

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Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası'na iyi başladı Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası'na iyi başladı IBA'nın olağanüstü seçimli kongresi yarın İstanbul'da başlayacak IBA'nın olağanüstü seçimli kongresi yarın İstanbul'da başlayacak

Eyüp Gözgeç, İstanbul, Otel, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası Boks Birliği'nin olağanüstü seçimli kongresi İstanbul'da başladı - Son Dakika


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