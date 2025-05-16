Uluslararası Curling Open Cup Erzurum\'da Başladı

Türkiye Curling Federasyonu tarafından saha ve hakem desteği sağlanan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapılan Uluslararası Curling Open Cup başladı.

Yakutiye Curling Salonumuzda yapılan Curling Open Cup başlayan ve 16-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuvanın açılış töreni gerçekleştirildi.

Yakutiye Curling Salonundaki açılışa Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez katıldı. Açılışta konuşan Genel Sekreter Aynalı ile GSİM Müdürü Çakmur, katılan takımlara, antrenör ve idareciler ile hakemlere başarı dileklerini iletti.

Turnuvaya Erzurum'daki curling kulüpleri ile İran ve Rusya katılıyor. - ERZURUM