Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları seçmeleri Yalova'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları seçmeleri Yalova'da başladı

09.04.2022 12:01
Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları seçmeleri Yalova'da başladı

Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları (International Martial art's Olympic) seçmeleri Terma City'in ev sahipliğinde 350 sporcunun katılımıyla başladı.

Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları (International Martial art's Olympic) seçmeleri Terma City'in ev sahipliğinde 350 sporcunun katılımıyla başladı.

Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpik Komitesi, dünyada ilk kez dövüş sanatları branşlarında çoklu spor etkinliğine imza atılmaya hazırlanıyor. 20 mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları'nın seçmeleri için dünyanın dört bir yanında 350 sporcu Yalova'ya geldi. Terma City Otel'in eve sahipliği ve ana sponsorluğunda yapılan organizasyon çerçevesinde komite tarafından basın toplantısı düzenlendi.

80 ÜLKEDEN KATILIM

Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpik Komitesi Başkanı Fikret Ünal, organizasyon için şu ana kadar 40 ülkeden talep olduğunu ve bu sayının 80 ülkeye çıkmasını beklediklerini ifade etti. Organizasyona ülkelerin milli olimpiyat komiteleri ve spor bakanlıklarının temsilcilerini de katılacağını kaydeden Ünal, büyük takipçisi olan dövüş sanatlarının birçoğunun olimpik spor olarak gösterilmediğine dikkati çekti.

Bu çerçevede yola çıktıklarını söyleyen Ünal, "Dünyadaki bu mazlum, mağdur federasyonların sesi olacağız bundan sonra. Güç birliğiyle daha büyük hedeflere yürüyeceğiz inşallah. Yapılacak olimpiyatların ardından iyilerin iyisi olimpiyatları olacak. Olimpiyat şampiyonlarıyla yapılacak bu yarışmada ilk 4'de araç vereceğiz" dedi.

İLK ETAPTAKİ SEÇMELER 3 BRANŞTA YAPILIYOR

Proje koordinatörü Erkan Varol ise Özbekistan, Türkmenistan Azerbaycan, Senegal, İran, Almanya ve Hollanda gibi bir çok ülkeden organizasyona katılım olduğunu anlattı. Varol, seçmelerin kick boks, wushu ve MMA branşlarında yapıldığını söyledi. Varol, seçmelerde kıran kırana geçen mücadeleler bir çok ülkede canlı olarak yayınlandığını sözlerine ekledi.Büyük bir organizasyona imza atan komite üyelerine teşekkür eden Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu da sporculara başarı dileklerini sundu.  Etkinliğin yaklaşık 150 ülkede canlı olarak yayınlanacak olmasının önemine dikkati çeken Çiloğlu, Türkiye ve Yalova turizmine katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.Basın toplantısının ardından müsabaka eşleşmeleri gerçekleştirilirken aynı anda kick boks gösteri karşılaşmaları yapıldı. 2 gün sürecek seçmelerde sporcular önümüzdeki ay gerçekleşecek Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları'na katılmak için ter dökecek.


Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları seçmeleri Yalova'da başladı
YORUMLAR
500
Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları seçmeleri Yalova'da başladı Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları seçmeleri Yalova'da başladı AnadoluJet'in Bodrum-Stockholm, İzmir-Beyrut uçuşları başlıyor AnadoluJet'in Bodrum-Stockholm, İzmir-Beyrut uçuşları başlıyor

Haziran, Yalova, Mayıs, Otel, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları seçmeleri Yalova'da başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
11:39 Ciciş Esra Ersoy'un istismar ettiği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı! Kendisini "18'den büyük gösteriyordu" diye savunmuştu
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
11:10 Keçilerini satmak istiyordu, adı 'hayvan tacizcisine' çıktı: İlandaki 'zevk adamları' tabiri başını yaktı
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 12:07:29. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları seçmeleri Yalova'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement