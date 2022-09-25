Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldı - Son Dakika
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Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldı

25.09.2022 12:42
Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldı

Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın son etabı, Erciyes Dağı'nda gerçekleştirildi.

Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın son etabı, Erciyes Dağı'nda gerçekleştirildi.

Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakımında bulunan 24 kilometrelik zorlu parkurda mücadele eden sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışı erkeklerde Kazakistan'dan Denis Sergiyenko birinci tamamlarken, Türkiye'den Zeki Kaygısız ikinciliği, Furkan Akçam da üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise Kazakistanlı sporcular Alina Sarkulova birinci, Tatyana Geneleva ise ikinci oldu.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalya ve kupaları takdim edildi.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Erciyes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldı - Son Dakika
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