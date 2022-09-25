Kadınlarda ise Kazakistanlı sporcular Alina Sarkulova birinci, Tatyana Geneleva ise ikinci oldu.

Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakımında bulunan 24 kilometrelik zorlu parkurda mücadele eden sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Erciyes, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldı - Son Dakika

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