Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri Başlıyor - Son Dakika
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Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri Başlıyor

Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri Başlıyor

Bu yıl 26'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri, 3-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çok sayıda başpehlivanın katılacağı güreşler öncesinde Koray Avcı ve Nazlı Öksüz vereceği konser ile Feslikan'a gelenleri coşturacak.

29.07.2024 14:11  Güncelleme: 14:14
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Bu yıl 26'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri, 3-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çok sayıda başpehlivanın katılacağı güreşler öncesinde Koray Avcı ve Nazlı Öksüz vereceği konser ile Feslikan'a gelenleri coşturacak.

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde 26'ncısını gerçekleştireceği Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri güreş tutkunlarını bir araya getirecek. 26'ncı Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri, Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Feslikan Yaylası'nda 3-4 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Koray Avcı ve Nazlı Öksüz konseri

Etkinlikler kapsamında; 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de Türk Halk Müziğinin sevilen seslerinden Nazlı Öksüz, her yöreye ait şarkı ve türkülere kendi yorumunu katarak seslendiren sahne performansıyla kendine özgü bir tarzla Koray Avcı sahne alacak.

Etkinliğe gelenler bölgenin en ünlü yaylaları arasında bulunan yaklaşık 2 bin metre yüksekteki Feslikan Yaylası'nın serin ve temiz havasında müzik dolu unutulmaz bir gece yaşayacak. Çok sayıda başpehlivanın katılacağı güreşler ise 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Güreşler saat 09.00'da dua okunmasının ardından başlayacak.

Feslikan'da büyük coşku

26'ncı Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri'ni bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştireceklerini açıklayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Çok önemsediğimiz ve çeyrek asrı geçen Feslikan güreşlerimizi bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi ile beraber gerçekleştiriyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek de Feslikan güreşlerini çok önemsiyor. 2 gün boyunca büyük bir coşkunun yaşanacağı Feslikan yaylamıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri Başlıyor - Son Dakika

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