Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası Ankara'da yapılacak - Son Dakika
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Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası Ankara'da yapılacak

18.07.2022 13:00
Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası Ankara'da yapılacak

Uluslararası Türkiye Gençler Açık Badminton Turnuvası, 21-24 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Uluslararası Türkiye Gençler Açık Badminton Turnuvası, 21-24 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya ve Avrupa gençler sıralamasına puan veren turnuva, federasyonun Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 4 gün sürecek organizasyona 7 ülkeden toplam 273 sporcu katılacak.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, önemli bir müsabakaya ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Özmekik, başta milliler olmak üzere tüm sporculara başarı diledi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası Ankara'da yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası Ankara'da yapılacak - Son Dakika
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