Uluslararası Göcek Yüzme Yarışması Başladı

09.05.2026 19:51
Fethiye'de düzenlenen etkinlikte, 863 yüzücü 4 kategoride yarıştı. Doğal güzellikler sergilendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Göcek Açık Su Yüzme Yarışması" başladı.

Göcek Mahallesi'ndeki Yassıca Adası'nda gerçekleştirilen organizasyon, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlendi.

Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra yurt dışından da sporcuların katıldığı yarışlarda toplam 863 yüzücü, 4 ayrı kategoride mücadele etti.

Yarışmacılar teknelerle Yassıca Adası'na taşınırken, startın verilmesiyle birlikte ada etrafında kulaç attı.

Sporcular, yarış sırasında Göcek koylarının doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Yarışların startını veren Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, organizasyonun bölgenin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi. Akkaya, "Bir şehri en güzel sportif ve kültürel faaliyetlerle tanıtabiliriz. Ülkemizin dört bir yanından ve yurt dışından deniz sporlarını seven yüzücüler bugün burada buluştu." dedi.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ise Göcek'in doğal yapısı ve parkurların eşsiz coğrafyası nedeniyle yarışmaya beklenenin üzerinde başvuru yapıldığını belirterek, organizasyonun ilerleyen yıllarda uluslararası alanda daha geniş katılımla sürdürülmesini hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

