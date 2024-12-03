Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası Antalya\'da Başladı

Spor

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'na 28 ülkeden 232 golfçü katıldı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki golf tesisinde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası başladı. Avrupa'nın en büyük Pro-Am turnuvalarından Golf Mad Pro-Am'e 28 ülkeden 232 golfçü katıldı. 3 amatör, 1 profesyonel golfçüden oluşandan takım oyunu formatında gerçekleşen turnuvada toplam 100 bin avro ödül verilecek. Turnuvada 6 kez Avrupa şampiyonluğu kazanan İngiliz golfçü Simon Dyson ve 2 kez dünya şampiyonu olan Robert Rock da mücadele edecek. Europen Tour ve Challenge Tour'da oynamış profesyonel golfçüler de turnuvada yer aldı.

Turnuvanın organizatörü Bekir Kara, "Dünyaca tanınmış ünlü golfçülerin burada bulunması, ülkemizin ve bölgemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Turnuvaya amatör olarak katılan golfçülerin ülkelerinde üst düzey iş insanları ve politikacılardan oluşması, yine ülke turizmimiz için golfün faydalı olduğunun kanıtı" diye konuştu.

Turnuva, 7 Aralık Cumartesi düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.