Uluslararası güreş turnuvasında nefes kesen mücadele

Türk güreşine damga vuran olimpiyat şampiyonları Hasan Gemici ile Gazanfer Bilge'nin anısını yaşatan uluslararası turnuva Kocaeli'de başladı. Üç gün sürecek dev organizasyonda 24 ülkeden 433 sporcu madalya için mindere çıkacak.

Kocaeli, Türk güreşinin olimpiyat şampiyonları Hasan Gemici ile Gazanfer Bilge'nin anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başladı. Üç gün sürecek turnuvada 24 ülkeden 433 sporcu serbest ve grekoromen stil kategorilerinde mindere çıkarak madalya için mücadele edecek. Dünya güreş takviminin önemli organizasyonları arasında gösterilen turnuva; farklı ülkelerden sporcuları, antrenörleri, hakemleri ve güreş camiasının önde gelen isimlerini Kocaeli'de bir araya getirdi.

Taha Akgül ile Rıza Kayaalp sporcuların mücadelesini takip etti

Türk güreşine damga vuran olimpiyat şampiyonları Hasan Gemici ile Gazanfer Bilge'nin adını yaşatan organizasyonun ilk gününde eleme, yarı final ve final müsabakaları gerçekleştiriliyor. Turnuvanın açılışına ve müsabakalarına spor camiası yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile milli güreşin efsane isimlerinden Rıza Kayaalp de tribündeki yerlerini alarak sporcuların mücadelesini yakından takip etti. Üç gün boyunca devam edecek organizasyonda farklı sıkletlerde gerçekleştirilecek müsabakaların ardından dereceye giren sporcular madalyalarına kavuşacak.

Hakemlerin kategori yükseltme sınavları da gerçekleştiriliyor

Uluslararası turnuva, yalnızca sporcuların madalya mücadelesine değil, aynı zamanda Türk güreşinin köklü mirasının gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sunuyor. Organizasyon kapsamında uluslararası düzeyde mücadele eden sporcuların yanı sıra hakemlerin kategori yükseltme sınavları da gerçekleştiriliyor. Kocaeli, üç gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinden gelen güreşçileri ağırlarken ata sporunun uluslararası buluşma noktalarından biri olma özelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

"Kocaeli güreşine ve güreş sporuna hizmet etmiş insanları anmak gerçekten çok güzel"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür eden Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Şaban Donat, "Spor şöleni devam ediyor. Bundan önceki hafta Ankara Arena'da, 8-14 yaş arası 10 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası vardı. Güreş Federasyonu Başkanımızın çalışmalarıyla altyapıya ve çocuklarımıza verilen önem her geçen gün artarak devam ediyor. İki büyük şampiyonumuz Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge'yi tanıma fırsatım oldu. İkisi de olimpiyat şampiyonu, çok büyük değerler. Onların adına burada böyle uluslararası bir güreş turnuvasının düzenlenmesi, Kocaeli güreşine ve güreş sporuna hizmet etmiş insanları anmak gerçekten çok güzel bir şey. Aynı zamanda burada hakemlerin kategori atlama sınavları da yapılıyor." dedi.

"Dünya Şampiyonası seçmelerine katılacağım"

Milli güreşçi Muhammet Emin Çakır ise "23 yaşındayım, Gaziantepliyim. Kayseri Şekerspor sporcusuyum. 5-6 senedir A Milli Takım kampında yer alıyorum. Geçen sene büyüklerde milli takıma girdim. Aynı dönemde düzenlenen Vehbi Emre Turnuvası'nda da şampiyon olmuştum. Şu anda da finaldeyim. Elimden geldiği kadar milli takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Sonuçta burası bizim ülkemiz. 55 kiloda yarışıyorum. Burada iki kilo tolerans olduğu için 57 kiloda mücadele ettim. Elimden geldiği kadar mücadele ettim. Önümüzde Dünya Şampiyonası seçmeleri vardı. Bunun devamında Amerika'daki organizasyon var. 23 yaş altı büyükler kategorisinde mücadele edeceğim. İnşallah orada da vatanımı ve milletimi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Bugün finaller yapılacak. Saat 17.00'de İranlı rakibimle güreşeceğim. Geçen sene olduğu gibi bu sene de şampiyon olmayı hedefliyorum. Ardından da Dünya Şampiyonası'na odaklanacağım Allah'ın izniyle" diye konuştu.

"Örnek aldığım isim ise Murat Fırat. Ben onun çırağıyım"

Bu sene Büyükler Türkiye Şampiyonu olduğunu söyleyen Çakır, "Geçen sene de başarı elde ettim. Büyükler Dünya Şampiyonası'na katıldım. Dünya şampiyonu olan bir sporcuyla maçım 20 saniye kala berabere bitmişti. Birkaç ay önce Bulgaristan'da ikincilik elde ettim. Daha önce dünya üçüncüsü oldum. Şimdi de burada finaldeyim. 23 yaş altı Avrupa üçüncüsüyüm. Büyüklerde de dünya beşinciliğim var. 13-14 yıldır güreş yapıyorum. O kadar yoğun çalışıyorum ki evime bile gidemiyorum. Bu sene neredeyse hiç ev izni kullanamadım. Sürekli milli takım kampında ve kulübümde çalışmalarımı sürdürüyorum. Zamanımın büyük bölümü milli takım kamplarında geçiyor. Milli takım sporcusu olunca herkes büyük bir özveriyle çalışıyor. Hiç kimse boşuna emek vermiyor. Bu sporu yapmak isteyenlere de tavsiye ederim. Güzel bir gelecek sunuyor. Küçük yaş gruplarında yarışan sporcuların da bu seviyedeki organizasyonlara gelebilmek için çok çalışmaları gerekiyor. Sonuçta bu hayatın içinde küçük yaşlardan itibaren yer alıyorsunuz. Örnek aldığım isim ise Murat Fırat. Ben onun çırağıyım" şeklinde konuştu.