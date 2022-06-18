Uluslararası Haliç Kürek Yarışları tamamlandı - Son Dakika
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Uluslararası Haliç Kürek Yarışları tamamlandı

18.06.2022 20:00
Uluslararası Haliç Kürek Yarışları tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'nda (Golden Horn Rowing Cup) dereceye giren ekipler belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'nda (Golden Horn Rowing Cup) dereceye giren ekipler belirlendi.

Haliç'te, Atatürk Köprüsü (Unkapanı) önünden başlayıp Eyüp'teki Miniatürk İskelesi önüne kadar 4 bin 500 metre boyunca deniz küreği dört çifte (C4X+) tekneleriyle gerçekleşen yarışlar, geçen yıl olduğu gibi 19 yaş altı kadınlar, 19 yaş altı erkekler, büyük kadınlar, büyük erkekler ve masterlar kategorilerinde düzenlendi. Organizasyona 18'i Türk, 4'ü yabancı olmak üzere toplam 22 takım ve 360 sporcu katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinliği Haliç'te takip etti. İstanbullular da mücadeleleri Azapkapı, Eyüp, Hasköy ile Nuri Killigil parklarında kurulan ekranlardan izledi.

Yarışlarda dereceye giren ekipler

Golden Horn Rowing Cup'ta ilk üçe giren ekiplere, kupa, madalya ve paradan oluşan ödülleri, Miniatürk İskelesi'ndeki etkinlik alanında takdim edildi.

Kategorilerine göre ilk üçe giren ekipler şöyle sıralandı:

Kadınlar kategorisi: 1. Galatasaray, 2. Altınboynuz A, 3. Haliç Kürek

Erkekler kategorisi: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova

Master kadınlar kategorisi: 1. C.R.C Thessaloniki, 2. İdealtepe Amatör Balıkçılar, 3. Haliç Kürek B

Master erkekler kategorisi: 1. Galata Kürek A, 2. Moda Kürek A, 3. Altınboynuz A

Master mix kategorisi: 1. Galata Kürek C, 2. Canottieri San Remo, 3. Galata Kürek A

19 yaş altı kadınlar kategorisi: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova

19 yaş altı erkekler kategorisi: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova

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Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Haliç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Haliç Kürek Yarışları tamamlandı - Son Dakika

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