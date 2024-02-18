Uluslararası Kızılalan MTB Cup Yarışları Tamamlandı

Spor

Antalya'nın Alanya ilçesinin ev sahipliği ile 17-18 Şubat tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Kızılalan MTB Cup Yarışları 400 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Uluslararası Kızılalan Dağ Bisikleti Yarışları C2 ve C1 kategorilerinde Alanya Kent Ormanı'nda oluşturulan 4 kilometrelik özel dağ bisikleti parkurunda 2 gün boyunca gerçekleştirildi. Büyük kadınlarda Alina Sarkulova birinci, Eleftheria Giachou ikinci ve Tatyana Geneleva üçüncü oldu. Büyük erkeklerde Dmyrtro Titarenko birinci, Denis Sergiyenko ikinci ve Amando Martinez Galvan üçüncülüğü elde etti.

Genç kadınlarda Emine Irmak Sezer birinci, Hatice Buse Ertekin ikinci ve Ayca Erdoğan üçüncü oldu. Genç erkeklerde ise Nolan Bouillon birinci, Luis Genten ikinci ve Mansur Irgalı üçüncü tamamladı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve yetkililer verdi. - ANTALYA