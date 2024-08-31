2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Havza-Amasya etabı tamamlandı

Spor

2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza- Amasya etabı tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğinde düzenlenen ve Samsun Valiliği ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteklediği bisiklet turuna katılanlar, Amasya Saraydüzü Kışla Binası önüne ulaştı.

Burada düzenlenen törende dereceye giren bisikletçilere madalyaları verildi.

Havza-Amasya etabını birinci tamamlayan Belçika Flanders Region takımından Rutger Wouters, zor bir parkurda yarıştıklarını belirterek "20-25 kilometrelik engebeli, dağlık bir parkuru geride bıraktım. Çok uzun, çok zorlu, terletici bir etap oldu." dedi.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de sporcuları tebrik ederek, "105 yıl önce bağımsızlık meşalesini yaktığımız Amasya'dayız. Gayet keyifli bir etkinlik. Biz de ev sahipliği yapmaktan mutluyuz." ifadesini kullandı.

Amasya- Çorum etabı yarın koşulacak tur, 2 Eylül'de Ankara'da sona erecek.