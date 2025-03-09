Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu'nun Tarihi Değişti, Tepkiler Büyüyor - Son Dakika
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Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu'nun Tarihi Değişti, Tepkiler Büyüyor

Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu\'nun Tarihi Değişti, Tepkiler Büyüyor

Bursa'da her yıl düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından mayıs ayına alındı ve uluslararası ibaresi kaldırıldı. Uzun yıllar boyunca nisan ayında gerçekleştirilen koşunun tarihi değişikliğine yönelik büyük tepkiler yükseliyor.

09.03.2025 11:40  Güncelleme: 11:49
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Bursa'nın 6 Nisan 1326'da Osmanlı Cihan Devleti tarafından fethi münasebetiyle her yıl nisan ayında koşulan ve Bursa'nın Fethi'ni simgeleyen Uluslararası Osmangazi Kent Koşusu amacı dışına çıkarılarak mayıs ayına alındı. 2009 yılında Tiran'daki Dünya Kaleli Kentler Birliğinin toplantısında ilçenin üyeliğe kabulüyle uluslararası statüsüne kavuşan tarihi koşunun Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2025 Faaliyet Takvimine de uluslararası ibaresi çıkarılarak sadece Osmangazi Tarihi Kent Koşusu olarak yazılması büyük tepki topladı.

Bursa'da 1991 yılından itibaren "Yeşil Bursa Yarı Maratonu" her yıl mayıs ayında gerçekleştirildi. 1996 yılında "6. Yeşil Bursa Yarı Maratonu" uluslararası statüsüne kavuşarak, "Uluslararası Yeşil Bursa Yarı Maratonu" olarak gerçekleşti. 1999 yılında zamanın Bursa Valisi (M. Orhan Taşanlar) tarafından alınan bir kararla 9. Uluslararası Yeşil Bursa Yarı Maratonu'nun; 29 Ekim 1999 Cumhuriyet Bayramı kutlamaları arasına alınarak ertelenmesine karar verildi. Ancak 9. Uluslararası Yeşil Bursa Yarı Maratonu 29 Ekim 1999 Cumhuriyet Bayramı'nda koşulamadı. Bir daha da hiçbir zaman koşulmayıp tarihe karıştı.

Bu yıl 17.'si yapılacak olan ve dünyada sadece İtalya ve Türkiye'de (Bursa-Osmangazi) gerçekleştirilen 'Tarihi Kent' koşusu 2006 yılından beri her yıl nisan ayında yapıldı. Osman Gazi Tarihi Kent koşusu 2006 yılından 2009 yılına kadar ulusal düzeyde yapılmış, 2009 yılında Dünya Kaleli Kentler Birliği'nin Tiran'da yapmış olduğu toplantısında; Osmangazi Belediyesi'ni üyeliğe kabul etmesi üzerine uluslararası statüye kavuşmuş oldu. Bu geleneksel önemli koşu 2009 yılından bu yana da, Uluslararası Osman Gazi Tarihi Kent statüsünde koşuldu. Geçtiğimiz 2024 yılında da 21 Nisan'da koşulan Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu bu yıl Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2025 faaliyet takvimine göre mayıs ayında koşulacak. Tarihi koşunun önündeki uluslararası ibaresi kaldırılarak sadece Osmangazi Tarihi Kent Koşusu olarak federasyonun yarış cetveline alınması da tecrübeli atletler tarafından da eleştirildi.

Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu'nun 35 yıl önce koşulan ve tarih olan Yeşil Bursa Yarı Maratonu gibi silinip gitmesinden endişe eden 35 yıllık maratoncu aynı zamanda Bursa sevdalısı rekortmen 79 yaşındaki milli atlet Ali Turan, "Valilik makamına verdiğim dilekçe de böyle bir uluslararası organizasyonun yapılmaması halinde bir daha yapılmasının mümkün olamayacağını ifade ettim. Türkiye Atletizm Federasyonu, 2024 yılında bu koşuyu 21 Nisan'da planlarken, 2025 yılında maalesef 'geleneksel' tarihi değiştirerek 4 Mayıs'a ve 'Uluslararası' ibaresini kaldırarak almıştır. Uluslararası Osman Gazi Tarihi Kent Koşusu'nun geleneksel niteliğinin korunması ve devamının sağlanması için Nisan ayı içindeki ikinci veya üçüncü pazar gününe alınması gerektiğini, organizasyonun yapılmaması halinde bir daha yapılması mümkün olamayacak. Koşunun asıl tarihinde yapılması için Osmangazi Belediyesi'nde yarıştan sorumlu başkan yardımcısı ile görüştüm. Pazar günleri Bursa'da sınavların olması sebebiyle yarış takviminin mayıs ayına ertelendiği cevabını aldım" dedi.

Belediyenin aldığı "indi" bir karar ile organizasyonun tarihe karışmasının önünü açtığını ifade eden Turan, dünyada sadece iki yerde gerçekleşen tarihi kent koşularından biri olan 19. Osmangazi Tarihi Kent Koşusu'nun amacı dışında bir tarihte yapılmasının engellenmesi için Bursa Valilik Makamına dilekçe ve ekleri belgelerle başvuru yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu'nun Tarihi Değişti, Tepkiler Büyüyor - Son Dakika

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