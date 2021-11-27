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Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi

27.11.2021 12:41

- Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi Megasaray Tenis Akademi'de 21 Kasım'da başlayan Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi.

- Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi

ANTALYA - Megasaray Tenis Akademi'de 21 Kasım'da başlayan Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi. Organizasyona 31 ülkeden 82 sporcu katıldı.

Antalya Belek'te MTA'da düzenlenen Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi. Turnuvanın startı Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, sanatçı Hülya Avşar ve bedensel engelli sporcular Şırnak'tan gelen Zeliha Aksak ve milli tenisçi Emirhan Toper'in yaptığı gösteri maçı ile verilmişti.

Sözlerine turnuvayı organize eden Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül'e ve turnuvaya adını veren Hülya Avşar'a teşekkür ederek başlayan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, "Bedensel Engelliler Tenis Federasyonu'nun uluslararası turnuvalarına Megasaray Otel ve MTA kortlarımızda sürekli ev sahipliği yapıyoruz. Sponsor olarak da enternasyonal turnuvalarda engelli tenisçilerimizin heyecanlarına ortak oluyor maddi ve manevi destekliyoruz. Bu turnuvalar sayesinde gençlerimizin dünya arenalarında kortlara çıkmasını, derecelerini yükseltmelerini ve özgüvenlerini artırmalarını gururla izliyoruz. Bu anlamlı turnuvanın ödül töreninde Megasaray Otel ve Tenis Akademi olarak engel tanımayan sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Desteğe devam diyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Hülya Avşar: "Böyle bir turnuvaya adım verildiği için mutlu ve gururluyum"

Hülya Avşar da duygularını, "Kemal Bey'in dediği gibi engel tanımayan ve aynı zamanda birçok insana örnek olan sporcularla birlikte böyle bir organizasyonda bulunmak benim için başarıların en büyüğü. Kemal Bey'in tenise yaptığı yatırım çok değerli. Kazanabildiğimiz kadar kazanıp, hırslarımızı bir tarafa atıp, spora ve sanatın gelişmesine katkı sağlamanın tadına varabilen kişiler olmak bence dünyanın en güzel şeyi. Böyle bir turnuvaya adımı verdiğim için çok mutlu ve gururluyum" cümleleriyle aktardı.

Turnuvada, erkekler kategorisinde Güney Afrika'dan Alwande Sıkhosana, kadınlarda Japonya'dan Shiori Funamizu, Quad'da Türkiye'den Uğur Altınel ve junior kategoride İngiltere'den Ben Bartram birinci oldu.

TBESF Başkanı Önder Yurdagül: "Uluslararası katılımın en çok olduğu turnuva oldu"

Turnuvanın gerek organizasyon gerekse sporcu memnuniyeti açısından çok başarılı geçtiğini ifade eden Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, "Türkiye'de paralimpik oyunlardan sonraki ilk uluslararası turnuvayı gerçekleştirdik. Turnuvada Quad kategorisinde şampiyon olan milli sporcumuz Uğur Altınel, aldığı puanlarla dünya sıralamasında 15.'liğe yükseldi. Kariyerinin en yüksek sıralamasına ulaştı. 20 yıllık bir geçmişi olan Hülya Cup'ı artık uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvalarında da görmek bizler için gurur verici. Hülya Avşar'ın adını verdiği turnuva, dünyada bir tekerlekli sandalye tenis turnuvasında uluslararası katılımın en çok olduğu turnuva oldu" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yurdagül, 2022 yılı içerisinde Antalya Megasaray'da tekerlekli sandalye teniste 11 uluslararası turnuvaya daha ev sahipliği yapacaklarını, bu turnuvalarda 96 bin Dolar para ödülü dağıtacaklarını belirtti.

Heyecanlı müsabakaların izlendiği turnuvanın ödül töreninde finalistler ödüllerini Kemal Şahin, Önder Yurdagül ve Hülya Avşar'ın elinden aldılar.

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi

Tekerlekli Sandalye, Hülya Avşar, Antalya, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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