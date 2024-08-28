Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
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Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu Hazırlıkları Devam Ediyor

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu Hazırlıkları Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliğiyle bu yıl 3. kez düzenlenecek olan Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nun hazırlıkları devam ediyor. Maratonun tüm detayları titizlikle değerlendirildi.

28.08.2024 15:55  Güncelleme: 15:58
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliğiyle bu yıl 3. kez düzenlenecek olan Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nun hazırlıkları devam ediyor.

Bu yıl 3.'sü düzenlenecek olan Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu hazırlıklarında gelinen son durum ve yapılacak çalışmalar hakkında Vestel Beyaz Eşya'nın ev sahipliğinde toplantı düzenlendi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Zeynep Çetinkaya, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, şube müdürleri ve Vestel Beyaz Eşya yetkilileri katıldı. Toplantıda, uluslararası sporcuların yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından koşucuları Manisa'da buluşturacak organizasyonun şehrin tanıtımı için önemine vurgu yapıldı. Bu yıl 19-20 Ekim tarihlerinde yapılacak olan maratonun tüm detayları titizlikle değerlendirildi. Toplantıda ayrıca taslak program da masaya yatırıldı. Toplantı sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, Vestel Beyaz Eşya fabrikasını ziyaret etti.

Maraton Hakkında

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, 19-20 Ekim 2024 tarihinde koşulacak. Parkurlar; 21K Yarı Maraton, 21K Takım Koşusu, 10K Koşusu, 5K Şirketler Koşusu, 5K ve Çocuk Koşusu'ndan oluşacak. Maratona kayıt olmak isteyen sporcular https://www.vestelmanisayarimaratonu.com/ adlı internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. 21K, 10K ve 5K parkurlarına bireysel olarak; 5K Şirketler Parkuru'na aynı şirkette çalışan en az 5 kişiden oluşan bir takım ile katılım sağlanabilecek. 500 metre mesafeden oluşan Çocuk Koşusu'na, 2-12 yaş aralığındaki çocuklar katılım sağlayabilecek. 21K Takım Koşusu'na da en az biri kadın olmak üzere, 3 kişiden oluşan bir takım ile katılım sağlanacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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