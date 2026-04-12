Uluslararası Zafer Kupası Güreş Turnuvası Başladı

Uluslararası Zafer Kupası Güreş Turnuvası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.
Göynük Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonda, serbest stilde 9 ülkeden, grekoromende 10 ülkeden ve kadınlarda 5 ülkeden 17 yaş altı 600 sporcu yer alıyor.
Turnuva, 14 Nisan Salı günü sona erecek.
