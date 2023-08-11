Ümit Davala beyin damarlarında tıkanıklık nedeniyle ameliyat geçirdi

Süper Lig devi Galatasaray'ın ve Türk Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Ümit Davala, beyin damarlarından birisinin tıkandığını ve ameliyat olduğunu açıkladı.
50 yaşındaki eski oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastalığı ve tedavi süreciyle ilgili paylaşımda bulundu.
Davala, geçtiğimiz salı günü şiddetli görme bozukluğu ve bazı şikayetler nedeniyle gittiği hastanede beyin damarlarından birinde tıkanıklık tespit edildiğini söyledi. Efsane isim gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından tedavi uygulandığını ve taburcu edildiğini açıkladı.
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