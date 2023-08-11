Ümit Davala beyin damarlarında tıkanıklık nedeniyle ameliyat geçirdi - Son Dakika
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Ümit Davala beyin damarlarında tıkanıklık nedeniyle ameliyat geçirdi

Son Güncelleme: 11.08.2023 19:55

Galatasaray'ın ve Türk Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Ümit Davala, beyin damarlarından birisinin tıkandığını ve ameliyat geçirdiğini açıkladı. 50 yaşındaki eski oyuncu, hastanede yapılan tetkikler sonucunda tedavi edildi ve taburcu edildi. Davala, desteklerini esirgemeyen dostlarına ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın ve Türk Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Ümit Davala, beyin damarlarından birisinin tıkandığını ve ameliyat olduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

50 yaşındaki eski oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastalığı ve tedavi süreciyle ilgili paylaşımda bulundu.

TABURCU EDİLDİ

Davala, geçtiğimiz salı günü şiddetli görme bozukluğu ve bazı şikayetler nedeniyle gittiği hastanede beyin damarlarından birinde tıkanıklık tespit edildiğini söyledi. Efsane isim gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından tedavi uygulandığını ve taburcu edildiğini açıkladı.

Efsane isim Ümit Davala, ameliyat oldu
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Ümit Davala, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Davala beyin damarlarında tıkanıklık nedeniyle ameliyat geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Davala beyin damarlarında tıkanıklık nedeniyle ameliyat geçirdi - Son Dakika
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