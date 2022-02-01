Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonanın 25-27 Şubat tarihlerinde düzenleneceği belirtildi.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonada bu yıl ilk kez il kontenjanı uygulanacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İllerde gerçekleştirilecek seçme sonuçları 21 Şubat Pazartesi'ye kadar federasyona bildirilecek. Haziran ayında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası'nın seçmeleri ise Antalya'daki organizasyon sonunda teknik kadronun belirleyeceği isimler arasından 2-3 Nisan tarihlerinde yapılacak."