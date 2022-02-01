Üye Girişi
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek - Son Dakika

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek

01.02.2022 11:50
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Antalya'da gerçekleştirilecek.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonanın 25-27 Şubat tarihlerinde düzenleneceği belirtildi.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonada bu yıl ilk kez il kontenjanı uygulanacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İllerde gerçekleştirilecek seçme sonuçları 21 Şubat Pazartesi'ye kadar federasyona bildirilecek. Haziran ayında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası'nın seçmeleri ise Antalya'daki organizasyon sonunda teknik kadronun belirleyeceği isimler arasından 2-3 Nisan tarihlerinde yapılacak."

YORUMLAR
500

Pazartesi, Ümit Genç, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:46 1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 Beşiktaşlı taraftar öfkeli! Ghezzal ezeli rakiple görüştüğünü itiraf etti
11:38 Ekvador'da felaket devam ediyor! Yağışlar 11 can aldı
11:31 Kalp Yarası dizisinde son bölümde neler oldu?
11:20 Bozulmadan varlığını koruyabildi! Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse keşfetti
11:18 CHP'den Meclis'e 'MOBESE' önergesi: İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nu izleyip servis etti!
11:17 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?
11:12 Devlet Bahçeli'nin Sezen Aksu ısrarı sürüyor! Erdoğan'la ters düştüler
11:05 1 Şubat Salı gününe yükselişle başlayan dolar 13,38'den işlem görüyor
10:57 Everton gece yarısı süper yıldızları kadrosuna kattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 11:56:27. #1.11#
SON DAKİKA: Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement