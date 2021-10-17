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Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu - Son Dakika

Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu

17.10.2021 10:11

Teknik Direktör Ümit Karan ve kardeşi Aykut Karan, yüzde 50 karla para kazanacağını vaat eden arkadaşına 1 milyon 700 bin lira para kaptırdı. Karan ve kardeşi, paralarını iade edeceğini söyleyen arkadaşlarının ortadan kaybolması üzerine soluğu savcılıkta aldı.

Ümit Karan ve kardeşi Aykut Karan, Ender S. isimli kişiyle arkadaşlık kurdu. Ender S. iddiaya göre geçtiğimiz yıllarda, bir medya grubuyla irtibata geçip broker'lığa başladığını ve Karan kardeşlerin yatırım yapması durumunda yüzde elli kazanç sağlayabileceğini söyledi.

KAR DA YOK ANAPARA DA

Arkadaşlarının bu sözlerine inanan Karan kardeşler, toplamda 1 milyon 700 bin liralık bir ödeme yaptı. Ödeme yaptıktan sonra iki kardeş, çevresindeki diğer arkadaşlarının da çeşitli miktarda para yatırdığını öğrendi. Aradan aylar geçmesine rağmen Ender S., yatırımdan kâr elde ettiremediği gibi bir de anaparanın azaldığını söyledi.

Ümit Karan arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca soluğu savcılıkta aldı

SAVCILIK 7 KİŞİNİN MAĞDUR OLDUĞUNU BELİRLEDİ

Karan kardeşler ve diğer arkadaşlarına paralarını iade edeceğini söyleyen Ender S., ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan Karan kardeşler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, ünlü teknik direktör ve kardeşinin yanı sıra toplamda 7 kişinin mağdur olduğunu belirledi.

ÖNCE TAKİPSİZLİK SONRA KABUL

Savcılık, olayın hukuki itilaf olduğunu belirterek soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Sabah'ın haberine göre Karan, takipsizlik kararına itiraz etti. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği ünlü futbolcunun itiraz kararını kabul etti. Soruşturma sürüyor.

Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu

Ümit Karan, Yatırım, Medya, kar, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu - Son Dakika
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