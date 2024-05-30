Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, 3 Haziran Pazartesi günü İskoçya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tüm oyuncular katıldı. İdman, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Erencan Yardımcı, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım, İstanbul'da İskoçya ile yapacağı müsabakanın ardından İtalya'ya gidecek ve A Milli Takım ile beraber çalışmalarını sürdürecek.

30.05.2024 00:01
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 3 Haziran Pazartesi günü İskoçya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Levent Sürme yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tüm oyuncular katıldı.

İdman, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Erencan Yardımcı, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Ay-yıldızlılar, İstanbul'da İskoçya ile yapacağı müsabakanın ardından İtalya'ya gidecek ve çalışmalarını 5-11 Haziran tarihlerinde A Milli Takımı ile beraber sürdürecek. A Milli Takım ile Ümit Milli Takım, İtalya'da ve Polonya'da iki antrenman maçı yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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