Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya rövanşında finallere kalmak için 1-0'ı telafi edecek

Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya rövanşında finallere kalmak için 1-0'ı telafi edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri play-off rövanşında yarın Çekya'ya konuk olacak. Rize'de ilk maçı 1-0 kaybeden milliler, Hradec Kralove'deki karşılaşmada turu geçerse finallere katılma hakkı elde edecek.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri play-off turu rövanşında yarın Çekya ile karşılaşacak.
Çekya'nın Hradec Kralove şehrindeki Finep Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.
Milliler, Rize'de oynanan ilk karşılaşmada rakibine 1-0 yenildi.
Turu geçen takım, 16 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.
Kaynak: AA
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