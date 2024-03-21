Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Gürcistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamaya göre milli takım, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Sürme yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlı ekibin Pendik Stadı'nda oynayacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Milli takım, Gürcistan maçının ardından 26 Mart Salı günü deplasmanda 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup eleme maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
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Fenerbahçe forması da giyen ve geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil, spor yapmaya başladıktan sonra kaslı bir görüntüye sahip oldu. 35 yaşındaki eski futbolcunun bu hali binlerce beğeni aldı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, evinde Alba Berlin'i 85-84 mağlup etti. Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, maçın 3. çeyreğinde kötü performans gösterdiklerini belirtirken, Alba Berlin Başantrenörü Israel Gonzalez ise tecrübe eksikliğinin galibiyeti engellediğini ifade etti.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti. Milli takım kampında bulunan bazı oyuncular idmanda yer almadı. Sivasspor, yarın akşam yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Kuşadası'nda yaşayan ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen 23 yaşındaki Yusuf Güvcin, evinde hareketsiz halde bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Güvcin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Önceki gün grip şikayetiyle hastaneye başvuran Güvcin, tedavisinin ardından evine dönmüştü.
THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin ekibini 85-84 mağlup etti. Anadolu Efes, bu sonuçla 31. maçında 14. galibiyetini aldı. Almanya ekibi ise 26. kez kaybetti.
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