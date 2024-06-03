Ümit Milli Futbol Takımı İskoçya'yı 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Ümit Milli Futbol Takımı İskoçya'yı 2-1 Mağlup Etti

Ümit Milli Futbol Takımı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 25'inci dakikada Bertuğ Yıldırım ve 45'inci dakikada Enis Destan kaydetti. İskoçya'nın tek golü ise 17'nci dakikada Conway'den geldi.

03.06.2024 22:28
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STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Can Cengiz, Sedat Etik, Mücahit Değermenci

TÜRKİYE U21: Doğan Alemdar (Dk. 46 Emre Bilgin), Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Metehan Baltacı), Taha Altıkardeş (Dk. 46 Emin Bayram), Ravil Tagir (Dk. 46 Serdar Saatçı), Ahmetcan Kaplan (Dk. 46 Seyfettin Anıl Yaşar), Yasin Özcan (Dk. 46 Emrecan Terzi), Livan Burcu (Dk. 68 Emircan Gürlük), Bartuğ Elmaz (Dk. 68 Yunus Emre Konak), Cihan Çanak (Dk. 68 Aksel Baran Potur), Enis Destan, Bertuğ Yıldırım

İSKOÇYA U21: Slicker, Mulligan, Devine (Dk. 65 Milne), McAvoy, Morrison, Abdulai, Cameron (Dk. 79 Miller), Watson, Fiorini (Dk. 65 Fotheringham), Mebude (Dk. 65 Apter), Conway (Dk. 79 Mellon)

GOLLER: Dk. 25 Bertuğ Yıldırım, Dk. 45 Enis Destan (Türkiye U21), Dk. 17 Conway (İskoçya U21)

SARI KARTLAR: Ahmetcan Kaplan, Yunus Emre Konak, Anıl Yaşar, Serdar Saatçı (Türkiye U21)- Mulligan, Abdulai, Milne (İskoçya U21)

Ümit Milli Futbol Takımı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 25'inci dakikada Bertuğ Yıldırım ve 45'inci dakikada Enis Destan kaydetti. İskoçya'nın tek golü ise 17'nci dakikada Conway'den geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ümit Milli Futbol Takımı İskoçya'yı 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Milli Futbol Takımı İskoçya'yı 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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