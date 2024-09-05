Ümit Milli Takım'ın İrlanda Maçı Ücretsiz İzlenebilecek

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Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda yarın İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı müsabakayı futbolseverler ücretsiz izleyebilecekler.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Esenler Erok Stadı'nda saat 19.45'de başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini ücretsiz alabilecek.