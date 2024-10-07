Ümit Milli Takım'da Kadro Değişikliği

Spor

Ümit Milli Takımı'nın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Letonya ve Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Başar Önal hastalığı, Mustafa Hekimoğlu sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Letonya ve Norveç ile oynayacağı maçlar öncesi Ümit Milli Takımı'nda Başar Önal'ın hastalığı, Mustafa Hekimoğlu'nun ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamada bu oyuncuların yerine U20 Milli Takımı'nın Portekiz ve Polonya maçları aday kadrosunda bulunan Trabzonspor forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım ve RAMS Başakşehir FK forması giyen Ömer Faruk Beyaz'ın, Ümit Milli Takımı'nın Letonya ve Norveç maçları aday kadrosuna dahil edildiği duyuruldu. - İSTANBUL