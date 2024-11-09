Ümit Milli Takım'da Kadro Değişikliği

Hazırlık maçında Bulgaristan ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlılarda Berkay Yılmaz'ın hastalığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Berkay'ın yerine aday kadroya Serkan Emrecan Terzi'nin dahil edildiği aktarıldı.
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